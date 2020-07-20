الدخول المدرسي على كف عفريت بسبب كورونا والعثماني: ليست لدينا رؤية واضحة ووزارة التعليم أعدت سيناريوهات

بعدما اضطر التلاميذ، لإنهاء الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم الدراسي الماضي في ظل الحجر الصحي بالدراسة عن بعد، لا زال مصير الدخول المدرسي معلقا.

وفي ذات السياق، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، في ندوة صحافية له مع وزير الصحة، أنه “ليس لدينا رؤية واضحة حول الدخول المدرسي المقبل”.

وأرجع العثماني سبب عدم وضوع رؤية حكومته لمصير الدخول المدرسي المقبل، إلى صعوبة توقع ما سيصبح عليه فيروس كورونا بعد شهرين، وقال “الفيروس غير واضح وقد تتغير الحالة الوبائية”.

ويقول العثماني، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وضعت سيناريوهات محتملة للدخول الدراسي المقبل، مشددا على أن القرار سيرتبط بالوضع الوبائي في البلاد.

يشار إلى أن المغرب كان قد قرر توقيف الدراسة الحضورية منذ منتصف شهر مارس الماضي، وأجل اختبارات السنة الأولى باكالوريا إلى غاية شهر شتنبر المقبل، مكتفيا بتنظيم اختبارات السنة الثانية باكالوريا، وفق ندابير مشددة خوفا من فيروس كورونا المستجد.