“الركادة” تعيد التفوق إلى أيمن السرحاني – فيديو

أصدر الفنان، أيمن السرحاني، ليلة أول أمس الجمعة، عملا فنيا جديدا، عبارة عن ديو مع المغني”المختار البركاني”، بعنوان “منديكش لفاكانسيا”.
الأغنية، التي تندرج في صنف الركادة، لقيت نجاحا في الساعة الأولى من إصدارها، واستطاعت احتلال الرتبة الأولى في ترند يوتوب بالمغرب في أقل من 24 ساعة.
وحقق العمل الجديد، إلى حدود صباح اليوم الأحد، 4.2 مليون مشاهدة، فيما استطاع إنهاء اعتلاء عمل لمجرد الجديد “الطوندونس”.
وتعاون السرحاني، والبركاني، في جديدهما، مع الموزع هشام ختير، فيما أخرج الفيديو كليب المخرج، رضوان أقلعي.
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