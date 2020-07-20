العثماني: ليس هناك قرار لفتح الحدود والرحلات الاستثنائية مكنت 17850 شخصا من العودة في أربعة أيام

خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، السوم الأحد، ليكشف حصيلة الرحلات الاستثنائية التي فتحتها البلاد للسماح بمغاربة الخارج بالعودة، واقفا على سبب وقوف باخرة خاصة بعودة المغاربة من إيطاليا في عرض المتوسط.

وقال العثماني، إنه خلال أربعة آيام، نظمت الخطوط الملكية المغربية 105 رحلة جوية، ونظمت العربية للطيران 76 رحلة جوية، وثلاث رحلات بحرية، ما مكن 17850 مواطن ومقيم من الدخول لأرض الوطن.

ووقف العثماني عند حادث الباخرة التي كانت تقل مغاربة من إيطاليا إلى المغرب وتم توقيفها، وقال إن هناك خطأ في المختبرات الإيطالية، حيث تم إجراء فحص آخر غير فحص كورونا الذي يطلبه المغرب، وهو ما يفسر اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد من بين المسافرين على ظهر الباخرة.

وأوضح العثماني، أنه تم تمت تعبئة الأطقم من أجل اتخاذ قرار بخصوص الراكبين على متن الباخرة، وإخضاعهم للتحاليل والتأكد من خلوهم من الفيروس، لتجنيبهم الوضع في العزل، والتأكد من عدم تسلل الفيروس لعائلاتهم في المغرب.

ويقول العثماني، أنه وإلى حد الساعة لم يتم اتخاذ أي قرار لفتح الحدود، مشددا على أن هناك رحلات استثنائية للمغاربة ذوي الجنسية المغربية أو المقيمين.