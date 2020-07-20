عماد لحبيش – صحافي متدرب
في خرجة إعلامية للنجم البلجيكي إدين هازارد صرح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب موسمه الأول مع الملكي ريال مدريد.
واعتبر موسمه أنه الأسوء في مسيرته، وذلك راجع للإصابات المتتالية التي حالت دون مشاركته في العديد من المباريات سواء في دوري الأبطال أو الدوري الاسباني قبل وبعد التوقف الذي حصل بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأعرب هازارد عن سعادته الكبيرة بالفوز مع ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني هذا الموسم، والذي سيختتم هذا اليوم بلقاء الملكي مع نادي ليغانيس.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد: موسمي الأول مع ريال مدريد هو الأسوء في مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.