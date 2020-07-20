هازارد: موسمي الأول مع ريال مدريد هو الأسوء في مسيرتي

عماد لحبيش – صحافي متدرب

في خرجة إعلامية للنجم البلجيكي إدين هازارد صرح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب موسمه الأول مع الملكي ريال مدريد.

واعتبر موسمه أنه الأسوء في مسيرته، وذلك راجع للإصابات المتتالية التي حالت دون مشاركته في العديد من المباريات سواء في دوري الأبطال أو الدوري الاسباني قبل وبعد التوقف الذي حصل بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأعرب هازارد عن سعادته الكبيرة بالفوز مع ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني هذا الموسم، والذي سيختتم هذا اليوم بلقاء الملكي مع نادي ليغانيس.