لوكاكو يحقق رقما قياسيا في الكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، في تعادل فريقه إنتر ميلان أمام روما بهدفين لكل منهما، ضمن المنافسة بالكالتشيو.
وشارك لوكاكو كبديل في الشوط الثاني، وسجل هدف إنتر الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليقود فريقه للحصول على نقطة من ملعب الأولمبيكو.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوكاكو أصبح أول لاعب ينجح في تسجيل 13 هدفًا خارج ملعبه، في أول موسم له بتاريخ الدوري الإيطالي.
ورفع روميلو رصيده إلى 21 هدفًا ليواصل تواجده بالمركز الثالث في قائمة ترتيب الهدافين بالكالتشيو، خلف الثنائي إيموبيلي مهاجم لاتسيو (29)، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (28).
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