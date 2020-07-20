سيتين يعلق على مستقبله مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، سعادته بالفوز على ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة 38 والأخيرة من الليغا.

وذكر سيتين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "لقد قمنا بتأمل عميق في الموقف، ونحن متحمسون للغاية لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لقد تحدثنا وحسّنّا بعض الأشياء، وهذه النتيجة ضد ألافيس تسمح لنا بمواجهة المستقبل بثقة أكبر وحالة ذهنية مختلفة، والفوز هكذا يزيد من قوتنا".

وعن مستقبله، أجاب "لقد كنت دائمًا هادئًا، وقلقي على النادي، وليس مستقبلي. أنا قطعة من كيان كبير ولست على علم بمثل هذه الأشياء، وأركز فقط على العمل، وهناك أشياء لا يمكنني السيطرة عليها".

وزاد "لقد شعرت دائمًا بالدعم والتأييد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يزال يتعين اتخاذ قرار آخر".

وأردف "لم تمر أيام كثيرة على المباراة الأخيرة التي لعبناها، لكن كان ذلك كافيا لجعلنا ندرك أنها كانت مباراة مهمة، وكان علينا أن ننهي الموسم بمشاعر أفضل، والتي كانت سلبية بالخسارة الماضية".

ونوه "ميسي؟ آمل أن يستمر في جعلنا نستمتع به كما فعل في سنوات عديدة".

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واستكمل "مركز ميسي؟ عادة هو يقرر المكان الأكثر ضرورة لتواجده في بعض الأحيان، وحين يكون أقرب إلى مرمى الخصم يكون الجهد أقل ويمكنه القيام بأعمال أكثر خطورة".

وتابع: "لكن إذا كان في مكان آخر يمكنه خلق الخطورة، ويخلق المساحات أمام التكتلات الدفاعية".

وعن علاقته بميسي، أوضح "علاقتي به مثل الجميع في الفريق قد تكون أكثر أو أقل، فهناك بعض الأشخاص يكونون أكثر انفتاحا عن الآخرين، لكن العلاقة جيدة".

وحول إصابة لينغليت، كشف "لقد كان مستاءً، وتم تحذير الجميع بأن هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة، وفعل ما يتوجب عليه فعله، ولا أعتقد أن إصابته خطيرة للغاية".

وواصل "الأسلوب؟ نحاول الحفاظ على الجوهر، وأحيانًا نصبح ضعفاء، وتحدثنا عن ذلك بالفعل، والآن سيكون لدينا الوقت للعمل على هذه الأشياء، وسنعمل في هذين الأسبوعين من أجل التحسن".

وعن الثنائي الشاب فاتي وبويج، علق "لقد لعبوا مباراة رائعة، ويستغلون الدقائق التي يحصلون عليها، وهما شابان يلعبان بطاقة كبيرة، وهي مرحلة تحول مفصلية من كونهم أطفال إلى لاعبي كرة قدم عظماء".

واختتم "الشباب بالتأكيد سيكونون مستقبل هذا النادي، وسيصبحون لاعبي كرة قدم رائعين، وهذا أمر جيد جدًا لأنه يولد توقعات إيجابية للسنوات المقبلة".