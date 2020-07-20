الجاليات الفلسطينية: 183 حالة وفاة و3683 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد إلى 183 و3683 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا في العالم، الى 183 حالة وفاة و3683 إصابة، وذلك بتسجيل وفاة جديدة في صفوف جالياتنا في قطر.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطنة فتحية أحمد علي أبو عجينة (81 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8.

كما تم تسجيل 55 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 682، منها 71 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و10 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى وبحالة مستقرة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة، وتم تأكيد تعافي 39 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما إلى 590.

Advertisements

وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من شيكاغو، ونيو اورليانز، ومتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2018، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا أنه تم تسجيل حالة تعافي جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 5، فيما تبقى حالتان نشطتان وتخضعان للحجر المنزلي.

من جهة ثانية، أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بمغادرة دفعة جديدة من العالقين في أرض الوطن، للالتحاق باسرهم وأعمالهم في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وفي المقابل، أفاد الفريق بوصول العديد من القادمين من كل من قطر والإمارات، علما بأن الرحلة التي وصلت من قطر كان على متنها عدد من العالقين في كل من: ماليزيا، إندونيسيا، أستراليا، نيوزيلندا، باكستان، سريلانكا، تايلند، لبنان، قطر.