شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 20 يوليه 2020 أشار إحصاء وفقا لرويترز إلى أن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 601961 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139995 حالات وفاة وثلاثة ملايين و727928 حالة إصابة. Advertisements واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 78772 حالة وفاة ومليوني 74860 حالة إصابة. وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 26816 حالة وفاة ومليون 77618 حالة إصابة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12342 حالة وفاة و 771546 حالة إصابة.

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