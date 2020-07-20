شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى باريس والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين يوم الأحد على تويتر أن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها "الحرس" الإرهابي الإيراني في يناير مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا وصلا إلى باريس.
وأضاف أن من المتوقع نقل الصندوقين إلى الوكالة الفرنسية لحوادث الطيران (بي.إي.إيه) اليوم الاثنين.
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