شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تسعى لاعتقال ثلاثة في حادث إطلاق نار في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

قال بيتر نيوشام قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد إن الشرطة تبحث عن ثلاثة رجال بسبب هجوم مستهدف أدى إلى قتل شخص وإصابة ثمانية آخرين عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من الناس.

وأضاف نيوشام أن امرأة كانت من بين البالغين التسعة الذين نقلوا إلى المستشفى حيث أعلنت وفاة أحدهم وإصابة اثنين بجروح خطيرة على الرغم من أن إصابات الآخرين لا تشكل خطرا على حياتهم.

وقال خلال إفادة صحفية نشرت على الانترنت " أنا واثق أن هذا النوع من النشاط الوقح في وضح النهار في كتلة مزدحمة للغاية ، أمر مفزع لهذا المجتمع.

"إنه يعرض الجميع في هذا المجتمع للخطر".