شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي: دامت الكويت بأمن وأمان في ظل قيادتها الحكيمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، واطمأن على صحته ، داعياً الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، ويمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد.



وتمنى للكويت وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد. من جانبه أعرب أمير الكويت عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والتي تؤكد عمق العلاقات الطيبة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد ابوظبي: دامت الكويت بأمن وأمان في ظل قيادتها الحكيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.