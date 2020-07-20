الملك سلمان يدخل المستشفى.. ومتابعون: سلامتك يا أبوفهد

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، في بيان رسميإن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة . وجاء نص البيان بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية، صدر اليوم عن الديوان الملكى البيان التالى : "بيان من الديوان الملكى" دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية. Advertisements عقب الإعلان عن نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المستشفى، تصدر هاشتاج "سلامتك يا أبوفهد" قائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع "تويتر" فى السعودية. وانهالت التدوينات على تويتر بالدعاء بالشفاء العاجل للملك سلمان، وقال حساب يحمل اسم صالح الشيخي: اللهم اشفى خادم الحرمين شفاء لا يغادر سقما سلامتك يا ابو فهد. وتحت وسم سلامتك يا أبو فهد نشر حساب، على العبدلي: سلامتك يا أبو فهد سلامات الله يشفيك ويعافيك ويلبسك لباس الصحه والعافيه الله يطمن شعبك بشوفتك يا الغالى قلب أخضر .

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