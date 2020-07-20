كوريا الجنوبية تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و 771 حالة.
وذكرت وكالة اأنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا يعتبر أقل عدد يجري تسجيله منذ 22 يونيو الماضي حيث تم تسجيل 17 إصابة.
ومن بين الـ 26 إصابة، كانت 22 إصابة وافدة من الخارج وهذا أعلى بأكثر من 5 أضعاف من عدد الإصابات المحلية والذي بلغ 4 إصابات.
ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال يوم أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 296.
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