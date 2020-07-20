السلفادور تؤجل المرحلة الثانية من إعادة فتح الاقتصاد بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سان سلفادور - (د ب أ):

قرر رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة يوم الأحد تأجيل المرحلة الثانية من إعادة فتح الاقتصاد في البلاد، والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم غد الثلاثاء، بعد استشارة خبراء ووزارة الصحة.

وقال أبوكيلة عبر تويتر:"بعد الاستماع إلى آراء الخبراء، وقبل كل شيء وزارة الصحة ... قررت تعليق المرحلة الثانية من إعادة فتح الاقتصاد".

وذكر فريق اتصال الرئيس إن القرار يرجع إلى زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19.

وسجلت السلفادور 338 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت، وهي ثاني أعلى زيادة يومية في البلاد، حيث كانت قد سجلت 342 حالة جديدة يوم 14 من الشهر الجاري.

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وبدأت السلفادور في إعادة فتح اقتصادها في منتصف يونيو الماضي بعد إغلاق استمر لمدة ثلاثة أشهر، على الرغم من أن أبوكيلة حذر في ذلك الوقت من أن جائحة كوفيد-19 لا تزال في مرحلة مكثفة.

وكان من المقرر استئناف حوالي 58 بالمئة من الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية بحلول 6 يوليو. وكانت الخطة الأصلية هي إعادة تشغيل الاقتصاد بأكمله بحلول 21 أغسطس.

يشار إلى أن الرئيس كان يفضل إبقاء الاقتصاد مغلقا لفترة أطول، لكن المحكمة أجبرته على التفاوض مع البرلمان، الذي كان يفضل إعادة فتحه.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في السلفادور 11 الفا و 846 حالة توفي منهم 335 حالة.