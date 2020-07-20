مقتل 5 أشخاص وإصابة 85 آخرون بانفجار سيارة شمالي سوريا

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ذكر مستشفى في سوريا ووسائل إعلام تركية رسمية، الأحد، أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 85 آخرون في هجوم بسيارة ملغومة في منطقة أعزاز شمال غربي سوريا.
وأشارت وكالة الأناضول التركية للأنباء إلى أن الحادث وقع في قرية سجو على الحدود مع إقليم كلس جنوبي تركيا، مضيفة أن 15 مصابا نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.
وتخضع أعزاز لسيطرة معارضين مسلحين تدعهم تركيا منذ أول توغل لأنقرة في سوريا عام 2016 في عملية استهدفت طرد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية من حدودها الجنوبية مع سوريا.
وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وأجرت سوريا انتخابات برلمانية بالمناطق الخاضعة للحكومة، الأحد.
وتواجه البلاد مصاعب لتفادي انهيار الاقتصاد والتغلب على عقوبات أميركية بعدما استعاد الرئيس بشار الأسد السيطرة على معظم مناطق البلاد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.