مصر..تراجع وفيات وإصابات كورونا لليوم الرابع على التوالي

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وواصل عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر التراجع، إذ اعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، رصد 603 إصابة جديدة وتسجيل 51 وفاة.
وأشار البيان اليومي للوزارة إلى خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380 إصابة حتى اليوم.
وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها و4302 وفاة.
وتفرض مصر إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.
كانت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بلغت ذروتها في شهر يونيو الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى الأسبوع الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.