الممرّضون في المشافي يبدأون إضرابًا مفتوحًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ ممرّضون وممرّضات في المشافي وبعض العيادات الطبيّة، عند الساعة في صباح اليوم، الإثنين، إضرابًا مفتوحًا نظرًا لسوء الظروف التشغيليّة، خصوصًا في فترة كورونا.

ومن المقرّر أن يُعقد اجتماع مساء اليوم بين رئيس نقابة الممرّضين والممرّضات وبين المديرة العامّة لوزارة الماليّة وممثلين عن قسم الميزانيّات في الوزارة في "محاولة أخيرة" لمنع الإضراب.

وكان الأطباء المقيمون (في مرحلة الاختصاص) أعلنوا انضمامهم لإضراب الممرّضين، على أن يتوقّفوا عن العمل لمدّة ساعتين في جميع المشافي.

ولن تعمل طواقم التمريض في كل العيادات والمشافي، على أن تعمل غرف العمليّات بمنظومة عمل أيام السّبت، ما يعني إلغاء العمليّات غير الضروريّة المقرّرة في ساعات الظهيرة.

وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة على الأوضاع الاقتصاديّة وإدارة الأزمة وصلت ذروتها مساء السّبت، فتظاهر الآلاف من العمّال المستقلين في مدينة تل أبيب، فيما شارك 1500 شخص على الأقل في مظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور في القدس.

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وأغلق المتظاهرون في المدينتين تقاطعات رئيسية ومنعوا حركة السير، فيما توجه المحتجون في القدس باتجاه مقر إقامة رئيس الحكومة بعد أن أشعلوا المشاعل.

واندلعت مواجهات بين الشرطة وبين المحتجّين، اعتقل على إثرها أكثر من 20 شخصًا.

وانقسمت المظاهرة في تل أبيب إلى عدة مواكب سارت في شوارع المدينة باتجاه ساحة "هابيما"، ونشرت الشرطة عشرات العناصر من فرقة الخيالة في الشوارع التي شهدت اشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن.

كما تظاهر مساء السبت آلاف الإسرائيليين، في شوارع وتقاطعات رئيسية بمدن هرتسيليا واللطرون والجليل الأعلى ومناطق أخرى للمطالبة باستقالة نتنياهو.

ورفع المتظاهرون شعارات من بينها: "نتنياهو فاسد"، و"بيبي ارحل"، و"اخرج من هنا". ونظم التظاهرة بمدينة القدس، حركة "الرايات السوداء"، فيما شارك في مظاهرات تل أبيب المستقلون وأصحاب المصالح التجارية المتضررة من أزمة كورونا.