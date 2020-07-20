كفر قاسم: هدم مصلحة تجارية داخل حدود الخارطة التفصيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات سلطة التخطيط والبناء، فجر اليوم، الإثنين، مصلحة تجاريّة في المنطقة الصّناعيّة في مدينة كفر قاسم، بحماية قوّات الشّرطة.

وادّعت سلطة التخطيط والبناء أن المصلحة التجاريّة "تفتقد إلى تراخيص البناء".

والمصلحة المشار إليها هي معرّشة لتجليس السّيارات.

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من المكان ("عرب ٤٨")

وعلم أيضًا أنّ المعرشة تقع ضمن نفوذ حدود الخارطة التفصيلية للمدينة، إلّا أنّ السلطات لم تمهل أصحاب المصلحة وقتًا لإمكانية إصدار التراخيص اللازمة.

وليست هذه المرة الأولى التي تهدم السلطات فيها مصلحة تجارية في المنطقة الصناعية في كفر قاسم، فقبل عام هدمت عددا من المصالح التجارية.

ولا تزال تستمر ملاحقة المصالح التجارية في المنطقة الصناعية في كفر قاسم، وخاصة بعد أن سلّمت السلطات العام الماضي أوامر إخلاء لأكثر من 200 مصلحة تجارية.