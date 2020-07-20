حالة الطقس: استمرار موجة الحرّ حتى الأربعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمرّ موجة الحرّ في البلاد في الاشتداد، اليوم، الإثنين، وتكون اليوم أعلى من معدلاتها السنويّة بنحو 5 درجات، وتسود أجواء قائظة في الأغوار والمناطق المنخفضة، ومع ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة وتكون درجات الحرارة مرتفعة في معظم المناطق، في حين تسود أجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. وتتحوّل الرياح الشمالية الغربية المساء إلى شمالية مع هبات نشطة أحيانًا.

وغدًا، الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن مع بقاء الأجواء حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصًا في المناطق المنخفضة وتنكسر قليلًا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول مع ساعات الليل المتأخر إلى جنوبية غربية، مع هبات نشطة أحيانًا.

وبعد غدٍ، الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3- 4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.