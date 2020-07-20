«اليوم»..بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين فى الدولة

تبدأ اليوم الإثنين وزارة المالية، في صرف رواتب العاملين فى الدولة لشهر يوليو الجارى.

كانت "الوزرة" قد أكدت، فى بيان لها، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2020 بحيث تبدأ من 20 يوليو، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2020/ 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت وزارة المالية فى بيانلها بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ وذلك لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا .