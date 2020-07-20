شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لجان نوعية تنعقد بالبرلمان أبرزها مناقشة قانون التخطيط العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد 7 لجان نوعية ، اليوم الإثنين اجتماعات لمناقشة عدد من المهام التشريعية والرقابية وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة للبرلمان .

حيث تواصل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، بينما تتابع لجنة الدفاع والأمن القومى أعمال اللجنة، وتستكمل لجنة القوى العاملة نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، وتفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشة الآثار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية اُحادية الاستخدام، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعليم العام للعام الدراسي القادم 2020/2021.

بينما تستكمل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى بحضور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى بشأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.