شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "التربية والتعليم" للعام الدراسى الجديد على طاولة البرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش اليوم خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعليم العام للعام الدراسي القادم 2020/2021 فى المدارس، وذلك بحضور ممثلين من الوزراة .

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن أزمة كورونا أفرزت ضرورة الاعتماد فى التعليم عن بعد ضمن منظومة التعليم ولكن لا يمكن اعتباره وسيلة وحيدة للتعليم وهو ما لا يحدث فى مختلف دول العالم المتقدمة.

Advertisements

وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، أنه لابد من بحث ودراسة كيفية الاستفادة مما أفرزته هذه التجربة وإعداد البنية التحتية للاتصالات للاعتماد على التعليم عن بعد فى تنمية مهارات أو توسيع المدارك بالمناهج ولكن لن تكون الأساس فلا مجال للاستغناء عن اليوم الدراسى العادى وإن كان حدث بسبب ظروف كورونا فلا يمكن استمراره.

وأوضح أن الدمج بين النظامين هو الأفضل للوصول لمنظومة تعليمية حديثه تخدم الطالب وتسهم فى تطوير العملية التعليمية، وهو ما يستلزم بدوره تأهيل المعلمين وإعداد جيد بينة تحتية لأن هناك قرى بالمحافظات لا يصل إليها الانترنت حتى اللحظة وهو ما يستلزم ضرورة دعمها إن كان هناك نية للاعتماد على الطريقة الالكترونية فى أساسيات التعليم .