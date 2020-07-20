بسبب المرارة.. نقل خادم الحرمين إلى المستشفى

أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. واختتم بيان الديوان الملكي السعودي: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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