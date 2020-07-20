نقل الملك سلمان إلى المشفى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى المشفى لإجراء فحصوات طبيّة بحسب ما أعلن الديوان الملكي، فجر اليوم، الإثنين.
وبحسب بيان الديوان، فإنّ سلمان نقل إلى "مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".
ولم يصدر بيان عن المشفى أو الديوان يوضح الحالة الصحيّة للملك البالغ من العمر 84 عاما.
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