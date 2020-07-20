شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ... 5 ألاف حالة جديدة بكورونا خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 5311 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 344 الفا و 244 حالة.

وأضافت الوزارة انه تم تسجيل 296 حالة وفاة اضافية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد إلى 39 الفا و 184 .

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الأحد في رسالة إلى عائلات ضحايا فيروس كورونا إنه سيكافح الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم التي تجعل الناس أكثر عرضة للمعاناة بشدة في الاصابة بكوفيد.19-

وتعهد بالقيام بذلك من خلال تعزيز التربية البدنية، وتدريب المزيد من العاملين في المجال الطبي.