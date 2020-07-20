نظام أردوغان ينشئ 94 سجنًا خلال 5 سنوات‎

قال وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، إن بلاده أنشأت خلال السنوات الخمس الماضية، 94 مؤسسة عقابية(سجون)، ليبلغ عددها الإجمالي حتى 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي 355 سجنًا.

جاء ذلك في رد من الوزير المذكور على استجواب تقدم به عمر فتحي غورر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك".

وأفاد الوزير، أنه حتى يوم 17 يوليو/تموز الجاريي، بلغ عدد المحكومين(صادر بحقهم أحكام) 232 ألفًا و342 محكومًا، فيما بلغ عدد المعتقلين(على ذمة قضايا) 48 ألفًا و752 شخصًا.

وأشار جول إلى أن "هناك 94 مؤسسة عقابية من مختلف الأنواع، تم بناؤها ووضعها في الخدمة في السنوات الخمس الماضية، واعتبارًا من 8 أكتوبر 2019 ، بلغ إجمالي مؤسسات السجون في تركيا 355 سجنًا".

انتهاكات حقوق الإنسان بالسجون

وخلافًا للأرقام التي ذكرها الوزير، كان نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قد قال أرقامًا أخرى في مقابلة خاصة مع ”الخليج 365”.

وذكر جرجرلي أوغلو أن انتهاك نظام أردوغان لحقوق الإنسان وصل مداه، مشيرًا إلى أن أوضاع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي في السجون زادت سوءًا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

حديث جرجرلي أوغلو كان وردًا على سؤال حول مدى انتهاك النظام الحاكم في تركيا لحقوق الإنسان، وتماديه في ردع وترهيب المعارضة بين الحين والآخر.

وأضاف جرجرلي أوغلو في إجابته على هذه النقطة موضحًا أن "السجون والمعتقلات التركية ممتلئة عن آخرها بالمحكومين؛ لدرجة أن هذه السجون تبلغ سعتها الإجمالية 120 ألف سجين، وبها الآن أكثر من 300 ألف، وهذه الأعداد الكبيرة مردها إلى انتهاك النظام الحاكم لحقوق الإنسان بشكل كبير".

وأضاف قائلا: "ولقد شكل تفشي فيروس كورونا في تركيا ضغوطًا على نظام أردوغان لم يستطع تحملها بسبب الأعداد المتكدسة في السجون، فلجأ إلى قانون العفو العام الذي قام بموجبه بإخراج محكومين جنائيين يقترب عددهم من 90 ألف شخص".

وأردف قائلا: "لكنه استثنى من ذلك القانون معتقلي الرأي، والمعارضين ممن يتهمهم بالإرهاب لمجرد معارضتهم له، وتركهم وجهًا لوجه مع الموت".

وفي سياق انتهاكات حقوق الإنسان أيضًا لفت جرجرلي أوغلو إلى أن "هناك عشرات الآلاف من المعتقلين من بينهم نساء ومرضى ومسنين، وحوامل، تنتهك حقوقوهم داخل السجون، حيث مات كثيرون منهم لعدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة ولم يسمح لهم بالخروج للعلاج".

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وأشار المعارض الكردي كذلك إلى أن "هناك أيضًا أطفال حبسوا مع أمهاتهم داخل السجون، يعانون من مشاكل نفسية كبيرة بسبب الأجواء التي يعيشون بها، ناهيكم عن السيدات الحوامل اللاتي يزج بهن في السجن لأرائهم السياسية المعارضة دون مراعاة لظروفهن".

واستطرد قائلا : "والنظام التركي ينتهك حقوق الإنسان بشكل فج، فهو يريد فرض إملائته على المجتمع لتطويعه، ومن يرفض ذلك يلصق النظام به على الفور تهمة الإرهاب، ويجد له نفسه الحق في تبني كافة أشكال المعاملة غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه هؤلاء".

وفي نهاية حديثه عن الجزئية المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا قال جرجرلي أوغلو: "خلاصة القول هناك انتهاك كبير لحقوق الإنسان بتركيا، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، وإذا أردنا أن نفصل القول في ذلك فسنكون بحاجة لأيام من الحديث".

عدد السجناء في تركيا

وبخصوص عدد السجناء في تركيا قال جرجرلي أوغلو إن "عددهم يصل إلى 300 ألف سجين، رغم أن القدرة الاستيعابية للسجون 120 ألف فقط".

وتابع "وبموجب قانون العفو العام الذي صدر مؤخرًا على وقع تفشي فيروس كورونا، تم إخلاء سبيل ما يقرب من 90 ألف شخص، لكن رغم ذلك لا زال الرقم كبيرًا، ولا يتوافق مع معايير السلامة الدولية، إذ ينبغي أن يكون إجمالي المسجونيين 120 ألف فقط".

وأوضح أن عدد المحكومين من النساء في سجون أردوغان يصل إلى 11 ألف سيدة، و3 آلاف طفل تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و800 طفل تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

ولفت في النقطة ذاتها أيضًا إلى أن القوانين التركية تحظر اعتقال الحوامل من النساء، ومن لديهن أطفالًا أقل من 18 شهرًا، مضيفًا "ومع هذا يواصل النظام ملء السجون بالحوامل والمرضعات".

كما بيّن أن هناك من إجمالي المسجونين، 80 ألف تقريبًا من المعتقلين على ذمة قضايا، والبقية الباقية صدرت بحقهم أحكام.

وعن المرضى داخل السجون التركية قال جرجرلي أوغلو "هناك ما يقرب من 1500 يعانون من أمراض مزمنة، ونحو 500 آخرين يعانون من أمراض خطيرة تتطلب رعاية طبية دائمة، وهذه الأرقام هي ما تم رصدها، وقد تكون الأعداد الحقيقة أكبر من ذلك بكثير".

وأضاف "فهناك مسجونون ومعتقلون لا يستطيعون إيصال أصواتهم، ولا يعلم أحد عنهم شيئًا

واستطرد قائلا: "هذا هو المشهد فيما يخص بالسجون التركية التي لا زال النظام يواصل ملئها"، مضيفًا "ولما لا والسجون تعتبر أكثر المؤسسات التي يحرص النظام على تشييدها، حتى أنه شيد ما يقرب من 180 سجن خلال السنوات الأربع الأخيرة".

وتابع جرجرلي أوغلو قائلا: "وهناك إنشاءات مستمرة لتشييد مزيد من السجون سيتواصل ملئها في ظل انعدام النظام القضائي في البلاد".