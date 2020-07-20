إطلاق "مسبار الأمل" يتصدر عناوين الإعلام العربي والدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر إطلاق الإمارات لـ "مسبار الأمل" نحو كوكب المريخ والذي حمله صاروخ "ميتسوبيشي"، هو صاروخ إطلاق تستخدمه الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي "JAXA" لإطلاق الأقمار الصناعية، والمركبات الفضائية الأخرى إلى الفضاء، عناوين الوكالات والصحف والمواقع العربية والعالمية.

وكالة "رويترز" للأنباء، وتحت عنوان "إطلاق مسبار الأمل الإماراتي من اليابان في رحلة للمريخ"، أبرزت خبر الإطلاق، مشيرة إلى أن الإمارات أطلقت أولى رحلاتها إلى المريخ في ساعة مبكرة من صباح الإثنين في إطار حملة سريعة لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية.

وقالت إن "مسبار الأمل" أطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان الساعة 1:58 صباح الإثنين بتوقيت الإمارات(2158 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد) في رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.

وكالة الأنباء الألمانية، عنونت "الإمارات تطلق مسبار فضائي إلى المريخ من اليابان"، مشيرة إلى أن الإمارات أطلقت مسبار فضائي إلى المريخ الإثنين من اليابان فيما يعتبر أول مهمة فضائية عربية بين الكواكب.

وأشارت إلى أن إطلاق "مسبار الأمل" يمثل بداية رحلة تمتد لسبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر.

وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية هذا الحدث العالمي وعنونت.. "الإمارات تحتفي بانطلاق الرحلة التاريخية لمسبارها إلى المريخ".

وأشارت الوكالة إلى أن التصفيق علا في المركز الفضائي في دبي ما إن انطلق الصاروخ من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني حاملا مسبار "الأمل" الإماراتي في رحلة تاريخية إلى المريخ هي الأولى لدولة عربية تهدف إلى استكشاف أجواء الكوكب الأحمر.

وقالت إن الصاروخ أقلع من منصّة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة عند الساعة 01,58 بتوقيت الإمارات (21,58 ت غ) في عملية إطلاق نقلتها القنوات الإماراتية على الهواء مباشرة في أعقاب عدّ تنازلي استمر ساعات.

عربيا، احتفت وكالات الأنباء العربية بهذا الحدث التاريخي أيضا، وعنونت وكالة الأنباء السعودية.. "انطلاق مسبار الأمل في رحلته لاستكشاف المريخ".

وقالت الوكالة إن "مسبار الأمل" أنطلق من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه" في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

وأوضحت الوكالة أنه من المخطط أن ينفصل مسبار الأمل عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الإطلاق وبعدها بدقائق سيقوم بتشغيل الألواح الشمسية ثم بعد حوالي من 15 إلى 20 دقيقة سيتم أول اتصال مع مركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار.

وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أبرزت الخبر وعنونت .. : "انطلاق (مسبار الأمل) الإماراتي في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ".

وأشارت الوكالة في عرضها للخبر إلى أنه من المقرر أن یتم بعد 28 یوما من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجیه للمسبار نحو مدار المریخ حیث تم تصمیم نظام الدفع عالي الدقة بمساھمة إماراتیة.

وأوضحت الوكالة أن(مسبار الأمل) سیصل إلى مدار كوكب المریخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الامارات بالذكرى ال50 لقیام الاتحاد في رحلة یتوقع أن تستغرق سبعة أشھر یقطع خلالھا المسبار 493 ملیون كیلومتر.





وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ".. أبرزت الخبر وعنونت " الإمارات تطلق مسبار الأمل إلى المريخ".

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وقالت الوكالة إن وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أطلقا "مسبار الأمل" في رحلته إلى المريخ حيث أعلنت الإمارات في يوليو /تموز 2014، عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

المواقع العربية والدولية أيضا، كان لها وقفه مع خبر إطلاق الإمارات لـ"مسبار الأمل" حيث أبرزت أهم تفاصيل عملية الإطلاق وتابعتها منذ اللحظة الأولى.

موقع"العربية نت" وتحت عنوان "العرب إلى المريخ".. مسبار أمل ينطلق، أبرز الموقع الحدث التاريخي ، مشيرا إلى أن أول مهمة فضائية عربية انطلقت إلى الكوكب الأحمر في إطار رحلة لاستكشافه.

وأوضح أنه وقع الاختيار على اسم "الأمل"، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، إن حكومة الإمارات اختارت الاسم من آلاف الاقتراحات لإرسال رسالة تفاؤل لملايين الشباب العرب.

الإعلام الأمريكي أبرز الحدث العلمي الإمارات، حيث عنونت شبكة "سى أن أن" الأمريكية: رسميًا.. الإمارات تدخل التاريخ بإطلاق مسبار الأمل في أول مهمة عربية إلى الفضاء.

وقالت الشبكة إن الإمارات دخلت التاريخ بإطلاقها الناجح لأول مهمة عربية إلى الفضاء من خلال مشروعها "مسبار الأمل"، الذي سيصل إلى كوكب المريخ في رحلة تستغرق 7 أشهر.

وفي الواحدة و58 دقيقة من صباح يوم الاثنين (حسب التوقيت المحلي)، انطلق المسبار من قاعدة جزيرة تانيغاشيما اليابانية، بعد شحنه من الإمارات.

انطلق مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، الإثنين، في أول رحلة تاريخية عربية إسلامية من نوعها، على متن الصاروخ "إتش 2 إيه" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

ومن المخطط أن ينفصل مسبار الأمل عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الإطلاق وبعدها بدقائق سيقوم بتشغيل الألواح الشمسية.

ثم بعد حوالي من 15 إلى 20 دقيقة سيتم أول اتصال مع مركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار.

ومن المقرر أن يتم بعد 28 يوما من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.





ويصل مسبار الأمل - في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر - إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.

ويتوج مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أول مشروع عربي وإسلامي لدراسة الكوكب الأحمر جهدا علميا شارك فيه 200 مهندس ومهندسة من أبناء وبنات الإمارات على مدى الأعوام الستة السابقة وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وحقق خلالها المشروع ومنذ إطلاقه في العام 2014 العديد من الإنجازات العلمية من بينها إنجاز 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد، وتصنيع 66 قطعة من مكونات المسبار في الإمارات.