القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - وكالات الإثنين 2020/7/20 05:45 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/7/20 05:45 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن الديوان الملكي السعودي، الإثنين، دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. جاء ذلك في بيان للديوان الملكي ، طبقا لوكالة الأنباء السعودية، دون المزيد من التفاصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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