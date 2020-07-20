شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، وفق بيان من الديوان الملكي.

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