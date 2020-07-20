خريطة مرشحى حزب المؤتمر بالقائمة والفردى لانتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيدفع بـ 20 مرشح على 13 دائرة انتخابية بالمقاعد الفردى لانتخابات مجلس الشيوخ .
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن قائمة المرشحين تشمل أحمد الأتربى وجمعة ندا عن محافظة الدقهلية، وبالشرقية محمد وصفى وكمال شاهين، وفى شمال سيناء منصور على إبراهيم صالح وببورسعيد سليمان محمد عبد العزيز وبالسويس محمد سعد حجازى وفى الجيزة علاء الشافعى ومحمد عادل إمام، وفى البحيرة يدفع بنهلة عبد الونيس وفى المنيا سيكون ممثل الحزب من المرشحين كلا من عمرو حسين وحسين محمد محمود، وعن سوهاج كلا من عبد اللطيف جمال وخالد حسنى وعلى الوحيلى.
بينما فى محافظة قنا سيكون اللواء نبيل بخيت وبأسوان حسن أمين ، والقليوبية محمد عاصى ودعاء سلام، هذا بجانب صلاح التونى فى محافظة أسيوط .
أما عن القائمة الوطنية "من أجل مصر " ، قال "مقلد " أن الحزب يمثل داخلها ب٤ مرشحين وهي باللواء طارق رسلان وهانى يوسف عبد الشاهين بقائمة الصعيد، أما بقطاع شرق الدلتا فيمثل إبراهيم شحاته، وفى قطاع القاهره إيرينى ثابت جورج .
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أغلقت باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، على أن تبدأ مرحلة جديدة وهى إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري، قبل إعلان الكشوف النهائية .
يذكر أن الانتخابات تجرى لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
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