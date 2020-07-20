شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة مرشحى حزب المؤتمر بالقائمة والفردى لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيدفع بـ 20 مرشح على 13 دائرة انتخابية بالمقاعد الفردى لانتخابات مجلس الشيوخ .

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن قائمة المرشحين تشمل أحمد الأتربى وجمعة ندا عن محافظة الدقهلية، وبالشرقية محمد وصفى وكمال شاهين، وفى شمال سيناء منصور على إبراهيم صالح وببورسعيد سليمان محمد عبد العزيز وبالسويس محمد سعد حجازى وفى الجيزة علاء الشافعى ومحمد عادل إمام، وفى البحيرة يدفع بنهلة عبد الونيس وفى المنيا سيكون ممثل الحزب من المرشحين كلا من عمرو حسين وحسين محمد محمود، وعن سوهاج كلا من عبد اللطيف جمال وخالد حسنى وعلى الوحيلى.

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بينما فى محافظة قنا سيكون اللواء نبيل بخيت وبأسوان حسن أمين ، والقليوبية محمد عاصى ودعاء سلام، هذا بجانب صلاح التونى فى محافظة أسيوط .

أما عن القائمة الوطنية "من أجل مصر " ، قال "مقلد " أن الحزب يمثل داخلها ب٤ مرشحين وهي باللواء طارق رسلان وهانى يوسف عبد الشاهين بقائمة الصعيد، أما بقطاع شرق الدلتا فيمثل إبراهيم شحاته، وفى قطاع القاهره إيرينى ثابت جورج .