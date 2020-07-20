"ساطور ودماء في الشارع".. ذبح طالب طب في قضية ثأر بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

لم تمر سوى ساعات على مقتل طالب في منطقة عمارات سنية بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا حتى نجح رجال البحث الجنائي في كشف غموض الحادث.

"ساطور ودماء وجثة على الأرض".. هكذا كان المشهد للحادث البشع الذي هزّ أرجاء مركز سمالوط.

أجهزة الأمن، أكدت أن الجثة لشاب يُدعى "إسلام.أ"، طالب في كلية الطب، ويُقيم بإحدى قرى "سمالوط"، وأنه قُتل بسلاح أبيض "ساطور" وجد بجوار جثته.

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وكشفت تحريات البحث الجنائي، أنّ سبب الحادث، وجود خصومة ثأرية منذ 5 سنوات، قُتل فيها طالب، وأنه خلال سير "المجني عليه" بالشارع كان يتعقبه شابان آخران، وفور سيره في حديقة تتوسط العمارات، هاجمه الشابان بسلاح أبيض "ساطور"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربين بعد أن تركوا "الساطور" بجوار جثته.

وقال مصدر أمني، إن الدافع وراء القتل هو "الثأر"، خاصة وأن المتهمان هما شقيقان، وأنهما أقدما على قتل طالب الطب "المجني عليه"؛ لاتهامهما له بقتل شقيقهما؛ في حين أنه لم تثبت التحقيقات تورط المجني عليه في واقعة القتل التي جرت قبل 5 سنوات.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام بواسطة سيارة الإسعاف، ثم نقله إلى مقابر الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة.

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