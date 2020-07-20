"قوى عاملة" البرلمان تطالب بضبط مواد مشروع قانون نقابة إخصائيي المكتبات

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضبط بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد كمال، وستين عضوًا آخرين، بشأن إنشاء نقابة إخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف؛ لضبط وربط المواد أرقام (56/48/10/6)؛ لتحديد قيم رسوم القيد واشتراكات الأعضاء الشهرية، حتي لا يكون بها عوار دستوري ولا يتم الاعتراض عليها.

وطلبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، التي ترأست اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من تاج الدين مدحت مستشار وزارة، والنائب عبدالحميد كمال مقدم المشروع، والدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب، ضرورة ربط المواد المطلوب ضبطها؛ حتى يمكن الانتهاء من القانون والموافقة عليه خلال اجتماع اللجنة المقبل.

ووافقت لجنة القوى العاملة على المواد رقم 57/56 من مشروع القانون، وعلى المادة رقم 53 بعد إعادة ضبطها وصياغتها، وتنص على أن ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقًا لأحكام القانون الخاص بالمعاشات.

وأجلت اللجنة المادة رقم 58 لملاحظات مندوبي وزارة التخطيط ووزارة المالية؛ حتى يمكن ضبطهما، وطالبت النائبة سولاف درويش مندوبي الوزارتين بسرعة ضبط المادة وصياغتها وعرضها في اجتماع اللجنة المقبل.

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