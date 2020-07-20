شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 23 ألف إصابة و716 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة أمس الأحد. وارتفع بذلك مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليوني و98389 حالة في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالة. وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

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