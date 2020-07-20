شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: العراق يسعى لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس الأحد موقف بلاده الثابت في السعي لتأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صنع السلام بالمنطقة.

وقال الكاظمي، خلال استقبال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن «العراق يسعى إلى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على كل شعوبها بالمزيد من الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة».

وأكد على «أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن العمل المشترك من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها». وأجرى الكاظمي مباحثات مع الوفد الزائر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد، في المؤتمر الصحفي مع ظريف، أن العراق يعمل على إبعاد المنطقة والعراق عن التوترات الدولية وحماية السيادة العراقية.

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وأضاف حسين إن «قوة العراق تعني قوة المنطقة، ونريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار وفق المصلحة الوطنية العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».

من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المنطقة بحاجة لبناء علاقات.

وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام عراقية أمس بأن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

وتتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم مباني الحكومة العراقية ومقار عدد من السفارات أبرزها السفارة الأمريكية، لهجمات متكررة بصواريخ كاتيوشا.