شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يستهدف مواقع وتحصينات الحوثيين في محافظة حجة والان نبدء بالتفاصيل

شنّ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي في محافظة حجة غربي اليمن، بحسب ما ذكر موقع المشهد اليمني الإخباري.

ونقل الموقع عن مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، القول: إن طيران التحالف العربي نفذ غارتَين على تجمّع لمسلحي الجماعة في مزرعة بمنطقة الجر غرب مديرية عبس شمال غربي حجة، وبغارة جوية ثالثة موقعًا للجماعة في شمال مديرية مستبأ شمالي حجة.

وبحسب المصدر، أوقعت الضربات الجوية قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي ودمرت عتادًا عسكريًا.

وفي الضالع لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، ليل السبت، في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الضالع، جنوبي اليمن بحسب ما ذكر موقع الجيش الوطني.

وأوضح الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني استدرجت مجموعة من الميليشيا الحوثية، شرق مديرية الحشاء، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي ذات السياق لقي القيادي في الميليشيا المتمردة المدعو علي محمد علي الزراقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة، في المحافظة ذاتها.

وأشار الموقع إلى أن المدعو الزراقي يُعد قائدًا لما تسمى بعمليات الميليشيا المتمردة في جبهات الضالع.

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الإرياني يدعو

من جهته قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من حشد بالترغيب والترهيب للمغرر بهم من أبناء القبائل في قرى وعزل مديريات طوق صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسمى النكف القبلي بهدف تعويض خسائرها البشرية الفادحة والزج بهم في جبهات القتال دون أي خبرة قتالية هي جرائم إبادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المعلومات الواردة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تؤكد أن عددًا من قرى مديريات بني مطر والحيمة فقدت غالبية شبابها ولم يتبقَ فيها سوى كبار السن والنساء بعد أن غسلت الميليشيا عقولهم ودفعت بهم لمحارق موت مفتوحة، بينما قيادات الحوثي وأسرهم يعيشون في قصور وفلل العاصمة المختطفة صنعاء.

ووجّه الإرياني الدعوة لمشايخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لرفض ضغوط وابتزاز الميليشيا وعدم الرمي بأنفسهم وفلذات أكبادهم لموت محقق في جبهات القتال ضد الدولة والجمهورية.

زيارة القاهرة

سياسيًا.. وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، أمس الأحد، إلى القاهرة، في مستهل زيارة عمل رسمية لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي. وكان في استقبال عبدالملك، والوفد المرافق له في مطار القاهرة الدولي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الدولة للإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة أسامة هيكل، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم وعدد من المسؤولين المصريين، وأعضاء سفارة بلادنا في القاهرة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء كل من الخارجية، محمد الحضرمي، والإعلام معمر الإرياني، وشؤون المغتربين الدكتور علوي بافقيه، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج.