الجيش الإسرائيلي يقرصن طائرة تصوير لـ«حزب الله»

سيطرت القوات الإسرائيلية على طائرة مسيرة كان يستخدمها «حزب الله» في تصوير فيديو كليب لمناسبة ذكرى حرب يوليو (تموز) 2006.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأنه بينما كان المنشد حسن حرب مع فرقته الموسيقية يصورون أنشودة جديدة من وحي ذكرى الانتصار في حرب 2006، في محلة بانوراما على طريق العديسة، في محاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسط تجمهر عدد من المواطنين لمشاهدة تصوير الفيديو كليب، عمدت القوات الإسرائيلية في الجهة المقابلة، إلى إنزال الطائرة المسيرة التي كانت تستخدم في تصوير العمل الفني، وسحبتها إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رصد طائرة مسيرة دخلت من لبنان الى المجال الجوي الاسرائيلي، لافتا الى أنه تم «التعامل معها من خلال وسائل مختلفة».

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