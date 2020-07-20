ممثل حماس في اليمن ينتقد تعنت النظام السعودي في إطلاق المعتقلين الفلسطينيين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في اليمن معاذ أبو شماله أن الطرف السعودي يتعنت في إطلاق المعتقلين الفلسطينيين، رغم المبادرة اليمنية الكريمة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالإفراج عن الطيارين السعوديين مقابل إطلاق الرياض سراح المعقلين الفلسطينيين لديها.
ونقلت شبكة المسيرة عن أبو شماله قوله:” نثمن مبادرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الكريمة والمعبرة عن أصالة والتزام الشعب اليمني بالقضية الفلسطينية، لكن الطرف السعودي يواصل التعنت، ويحضر لتقديم المعتقلين الفلسطينيين الى المحاكمة دون جرم”.
وشدد أبو شماله على أن اعتقال ممثل حركة حماس في السعودية وفلسطينيين أخرين وسوق تهم “الإرهاب” لهم يأت لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
ولفت إلى أن التبرعات التي كانت تجمع للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية كانت تتم بموافقة السلطات السعودية وعلمها، والذي تغير هو موقف المملكة تجاه قضية فلسطين.
وأطلق قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في وقت سابق، مبادرة لإطلاق الطياريَن السعوديين الاثنين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي مقابل إفراج النظام السعودي عن المختطفين من حركة حماس.
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