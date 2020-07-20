بالفيديو .. وفاة الاعلامي السعودي صالح الشيحي بعد اسابيع من اطلاق سراحه

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
اعلن اليوم الاثنين في السعودية، عن وفاة الاعلامي صالح بن محمد الشيحي الذي فارق الحياة مساء امس الأحد بعد صراع مع المرض حسب الافادات الرسمية.
والشيحي من أبناء محافظة رفحاء في الحدود، وكانت السلطات السعودية اعتقلته عام 2018،بتهمة “القدح والذم والإساءة للديوان الملكي والعاملين فيه”، بسبب حديثه في لقاء تلفزيوني سابق عن فساد الديوان الملكي الذي يتمثل في شخص الملك وولي عهده.
وفي مايو الماضي تم الافراج عنه ليلاقي حتفه بصورة مفاجئة.
مصادر خاصة أكدت لـ”الخليج 365” بأنها لا تستبعد ظلوع السلطات السعودية في تصفيه الصحفي الشيحي كما جرى مع الصحفي جمال خاشقجي والذي اعتاله بن سلمان بطريقة وحشية.. مشيرة الى أن الشيحي لم يكن يختلف كثيراً عن خاشقجي وسبق ظهورهما في عدة لقاءات تلفزيونية وهما ينتقدان الوضع في المملكة.
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