"العربية لحقوق الإنسان": نشارك بفريق عربى لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستشارك بفريق عربي دولي مختلط، يضم أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات العضوة العشرين من البلدان العربية وقيادات المنظمات الشريكة للمنظمة في الدول الأوروبية، بشأن متابعة انتخابات مجلس الشيوخ .
وأضاف علاء شلبى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفريق يضم في الجولة الاولى من انتخابات الشيوخ في اغسطس ١٢ جنسية عربية واوروبية، بالإضافة إلى فريق من الأعضاء المصريين في المنظمة، مشيرا الى أنه من المتوقع ان بعض الجنسيات لن يكون بوسعها المشاركة في متابعة الجولة الاولى بسبب استمرار قيود التنقل في سياق جائحة كورونا، ويتوقع مشاركتهم في جولة الإعادة في سبتمبر المقبل.
وأشار علاء شلبى الى أن فريق من أعضاء الفريق حاليا على إجراء قراءة للتشريعات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا أن المنظمة رتبت أن يشارك الفريق مستقبلا في متابعة انتخابات مجلس النواب المزمعة في وقت لاحق قبل نهاية العام الجاري.
ووجه علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بجزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في مصر على جهودهم وتيسير مشاركة المنظمة ضمن المؤسسات الدولية المرخص لها بمتابعة الانتخابات.
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