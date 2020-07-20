شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تفضح أردوغان: أين ذهبت 400 مليون ليرة من أموال التبرعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فايق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موجها سؤالا له قائلا: "أين 400 مليون ليرة تبرعات انقلاب 15 يوليو؟".

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى فيديو بثته قناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية: "لقد جمعوا 338 مليونا و971 ألفا و732 ليرة تبرعات من أجل شهداء ومصابى انقلاب 15 يوليو، ولو حسبنا فوائدها كما هو الحال فى فوائد الديون لأصبحت 397 مليون ليرة، وما زال مصير تبرعات الحادث الإرهابى فى بشكتاش التى بلغت 52 مليون ليرة مجهولًا".

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وتابع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: "لا مماطلة ولا تراجع، ادفعوا التبرعات لأصحابها، لكنكم الآن بدلا من أن تدفعوا الأموال تفرقون بين أقارب الشهداء والمصابين، ففى هذه الدولة يكون أقارب الشهداء والمصابين الذين لا يسألون عن حقوقهم محبوبين والذين يبحثون عن حقوقهم مكروهين فها هي التفرقة".

واستطرد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: "الآن حان الدور على التفرقة بين أهالى الشهداء والمصابين، فإن أهالى القتلى هم الأمانة التى ودعها لنا القتلى، ومصابونا وقتلانا هم شرف هذه الأمة والدولة، فكف يدك ولسانك عن أهالي القتلى والمصابين يا أردوغان، فهذه الأمة وقتلاها ومصابوها لن تتعلم منك الخداع دائما فمقابل خداعك دائما ما تدفع هذه الأمة الثمن من روحها ودمها، فأنت دائما ما تعطي أوامر لمسئولي الدولة بألا يقتربوا من الإرهاب أو شن عمليات، ومقابل ذلك قتل 793 في الخنادق من أجل التنظيف وراء أخطائك، فأنت سلمت العدالة والمالية والحكم والجيش لحركة جولن، ومن أجل تنظيف هذه الخطأ أيضا قتل 251 من أمتنا، وهل حان الآن الدور لكي يخدع القصر الأمة؟ فقد قال أحد مصابى انقلاب 15 يوليو: لقد رفعونا فوق السحاب ولكنهم جعلونا نهبط دون براشوت".