"ماينفعش كدا".. التعليم عن احتفالات الطلاب عقب انتهاء امتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب – معتز عباس:

قال رضا حجازي نائب وزير التعليم، إن نسبة حضور طلاب الثانوية للامتحان وصلت إلى 98.04 ولم يتبقَ إلا امتحانات مادتي الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات ويصل عددهم إلى 103 آلاف طالب، يوم الثلاثاء القادم.

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وأضاف "حجازي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذي غادروا لجان الامتحانات بسبب ارتفاع درجات حرارتهم ليس كبيرًا، لافتًا إلى أنه 69 طالب تقدم بالشكوى من صعوبة امتحان اللغة الثانية الصينية حيث حصل 35 طالبًا على الدرجات النهائية.

وأكد أن النسب المئوية للعينات العشوائية التي ظهرت في معظم المواد التي انتهينا منها مبشرة، ومازلنا نقوم بمراجعة خط الطالب وعند ظهور النتيجة النهائية نقوم بتطبيق قواعد الرأفة، مشيرًا أن الطالب يحصل على درجات الرأفة حتى يصل إلى النجاح وهذا حسب حالة كل طالب.

وعن احتفالات الطلاب، عقب انتهاء امتحانات الثانوية: "العام الدراسي أكيد كان في شد عصبي لكن لازم نخاف على نفسنا ومينفعش كدا بصراحة".