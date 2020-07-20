ولي العهد الكويتي يمارس اختصاصات الأمير مؤقتا

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بيانا صادرا عن وزير الديوان الأميري في الكويت، جاء فيه "وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا".

وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن في وقت سابق من اليوم، دخول أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

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وجاء في بيان صادر عن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية مايلي: "صرح معالي وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد دخل المستشفى ظھر الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة سائلین المولى جل وعلا ان یدیم على سموه رعاه الله نعمة الصحة والعافیة".

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي عهد في دولة الكويت، منذ السابع من فيفري عام 2006، وفي 20 فيفري، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.

​وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تداولوا يوم الخميس الماضي، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومعاناته من عارض صحي مفاجئ