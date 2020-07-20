وفاة الكاتب السعودي الشيحي متأثرا بمرضه

توفي الكاتب صالح بن محمد الشيحي مساء امس الأحد بعد صراع مع المرض.

والشيحي من أبناء محافظة رفحاء في الحدود

الشمالية، وانتهج الخط الإصلاحي في كتاباته ومشاركاته الإعلامية والمنبرية المختلفة، ويكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة لصحيفة الوطن تعنى بهموم الشارع السعودي.

ونعى الوسط الإعلامي الفقيد داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.