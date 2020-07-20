اخبار العالم

وفاة الكاتب السعودي الشيحي متأثرا بمرضه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفي الكاتب صالح بن محمد الشيحي مساء امس الأحد بعد صراع مع المرض.

والشيحي من أبناء محافظة رفحاء في الحدود

الشمالية، وانتهج الخط الإصلاحي في كتاباته ومشاركاته الإعلامية والمنبرية المختلفة، ويكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة لصحيفة الوطن تعنى بهموم الشارع السعودي.

ونعى الوسط الإعلامي الفقيد داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الكاتب السعودي الشيحي متأثرا بمرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا