أبرز المعلومات عن ناصر الحمود الجابر الصباح؟

توفى اليوم الأحد وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، والذي تولى العديد من المناصب القيادية في دولة الكويت، بحيث بعث الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين برقية تعزية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال الملك سلمان:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح –رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم

من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية عزاء ومواساة، لأمير الكويت، جاء فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم

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من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

أما الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عبّر فيها عن بالغ تعازيه ومواساته الأخوية في وفاة ناصر الحمود الصباح، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

معلومات عن ناصر الحمود الجابر الصباح

الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح ، ولد في الكويت ، حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته، ساهمت إنجازات في المملكة الكويتية العربية في تحقيق العديد من التطورات الكبيرة في مختلف المجالات.

تولى الكثير من المناصب المُهمة في الدولة الكويتية، كما أن له إنجازات في تعزيز التطور الاقتصادي العام في الكويت.