إقليم كردستان: 256 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 256 إصابة جديدة بكوفيد 19.

وقالت وزارة الصحة - في البيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ اليوم الأحد - إنه تم دخول 88 مواطنا جديدا إلى

مراكز العزل الصحي، ومجموع المواطنين الباقين في مراكز العزل الصحي 2097 مواطناً، 395 في السليمانية، و1702 في دهوك.

وأضافت أنه تم إجراء 2178 فحصا جديداً للكشف عن فيروس "كورونا"، وبلغ عدد حالات

الشفاء 133 حالة جديدة، و10 حالات وفاة.

وعلى النحو الإجمالي، بلغ عدد المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 19526 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 17429 مواطناً، كما بلغ مجموع الفحوصات 174575 فحصا، و مجموع الإصابات 10851 إصابة، ومجموع حالات الشفاء وصلت إلى 5938 حالة، وبلغ عدد الراقدون في المستشفيات 4501 حالة، و 412 مجموع الوفيات.