قوات الاحتلال تفض مظاهرة في يافا ضد تجريف مقبرة الإسعاف

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 4 شبان فلسطينيين، عقب اندلاع مواجهات في مدينة يافا، بين الشرطة ومحتجين ضد تجريف مقبرة الإسعاف.

وقالت في بيان لها، إن "المتظاهرين ألقوا الحجارة واستخدموا مفرقعات وألعاب نارية باتجاه أفراد الشرطة"، فيما أشار شهود عيان إلى أن "الشرطة طاردت

المتظاهرين في أزقة يافا".

وأضافت، أن "مسيرة دراجات نارية غير قانونية، أقيمت بدون موافقة الشرطة، تخللها إغلاق طرقات واحراق حاويات نفايات، مما دعا إلى إغلاق الشرطة لشوارع في المنطقة أمام حركة المركبات".

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وانطلقت، في وقت سابق، مظاهرات من أمام مقبرة الإسعاف في المدينة باتجاه دوار الساعة، وذلك ضمن النشاطات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة منذ أسابيع على ضوء حفريات في المقبرة تنفذها البلدية في المكان، وأن عشرات المشاركين أقاموا صلاة العشاء أمام المقبرة.

وأكد شهود عيان، أن "المشاركين في المسيرة، قاموا بإغلاق شوارع، وأن الشرطة تدخلت مستخدمة قنابل الصوت والغاز من أجل تفريقهم".