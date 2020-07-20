هجوم صاروخي تزامنا مع زيارة ظريف لبغداد

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، مقار المؤسسات الحكومية العراقية، وسفارة الولايات المتحدة.
وقد تعرضت المصالح الأمريكية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراءها.
ويأتي هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مع بداية أسبوع دبلوماسي مكثف للعراق.
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