هجوم صاروخي تزامنا مع زيارة ظريف لبغداد

استهدف عدد من صواريخ الكاتيوشا بالأمس، المنطقة الخضراء في وسط بغداد، حيث كان وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يلتقي مسؤولين عراقيين، في هجوم معتاد في العراق، ولكن نادراً ما يقع في وضح النهار، بحسب ما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، مقار المؤسسات الحكومية العراقية، وسفارة الولايات المتحدة.

وقد تعرضت المصالح الأمريكية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراءها.

ويأتي هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مع بداية أسبوع دبلوماسي مكثف للعراق.