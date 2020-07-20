اخبار العالم

هجوم صاروخي تزامنا مع زيارة ظريف لبغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استهدف عدد من صواريخ الكاتيوشا بالأمس، المنطقة الخضراء في وسط بغداد، حيث كان وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يلتقي مسؤولين عراقيين، في هجوم معتاد في العراق، ولكن نادراً ما يقع في وضح النهار، بحسب ما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، مقار المؤسسات الحكومية العراقية، وسفارة الولايات المتحدة.

وقد تعرضت المصالح الأمريكية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراءها.

ويأتي هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مع بداية أسبوع دبلوماسي مكثف للعراق.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي تزامنا مع زيارة ظريف لبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا