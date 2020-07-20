انفجار في محطة لتوليد الطاقة في إيران

وقال المدير العام لشركة توليد الكهرباء في أصفهان سعيد محسني للوكالة: «انفجر محول قديم.. في المحطة قرابة الساعة الخامسة».
وأضاف أن المنشأة عاودت عملها بشكل طبيعي بعد نحو ساعتين، وأن إمدادات الطاقة في أصفهان لم تتأثر.
واندلع حريق، الأحد، في مصنع للورق المقوى في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، وأعلنت وحدة الإطفاء في المدينة إصابة اثنين من عناصرها.
وسجلت في الأسابيع الأخيرة سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء ايران.
وهز انفجاران طهران في أواخر يونيو، أحدهما قرب موقع عسكري وآخر في مركز صحي أسفر عن مقتل 19 شخصا.
ووقع حادث مماثل في يوليو، في مجمّع نظنز النووي (وسط). وأعلنت السلطات الإيرانية في البداية وقوع «حادث»، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف أسباب ما حصل في الحال «لاعتبارات أمنية».
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