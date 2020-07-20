اعتقال 160 مرتزقا كانوا في طريقهم إلى ليبيا

أعلنت السلطات السودانية، اعتقال 160 شخصا بينهم «أجنبيان» عند الشريط الحدودي مع ليبيا التي كانوا في طريقهم إليها «للعمل كمرتزقة».

وقالت قوات الدعم السريع في بيان وزع على وسائل الإعلام إن «القوات المشتركة المتمركزة في الشريط الحدودي مع دولة لبيبا ألقت القبض على 160 شخصا كانوا في طريقهم للعمل كمرتزقة في القتال الدائر بليبيا، من ضمنهم اثنان أجانب» لم تكشف جنسيتهما.

نقل البيان عن قائد قوات الدعم السريع، العميد جادو حمدان، بولاية شمال دارفور قوله: «إرسال أبناء السودان للقتال كمرتزقة في ليبيا أمر غير مقبول».

وأضاف «ما زلنا نواصل مراقبة وحراسة الحدود مع دولة ليبيا لمحاربة عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وكل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود».