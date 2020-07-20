بريطانيا تتهم الصين بانتهاكات حقوق الأويغور

وقال راب لشبكة بي بي سي «من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان»، وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات «تعقيم قسري» وإنشاء «مخيمات إعادة تثقيف».
وأشار إلى أنها «تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جدا، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام».
وتابع «نرغب في علاقة جدية (مع الصين)، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا دون أن نستنكره».
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