بريطانيا تتهم الصين بانتهاكات حقوق الأويغور

اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الصين بارتكاب «انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان» في حقّ أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب البلاد.

وقال راب لشبكة بي بي سي «من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان»، وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات «تعقيم قسري» وإنشاء «مخيمات إعادة تثقيف».

وأشار إلى أنها «تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جدا، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام».

وتابع «نرغب في علاقة جدية (مع الصين)، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا دون أن نستنكره».